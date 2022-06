Isola dei Famosi, Soleil e Vera rimarranno solo una puntata? Il gossip (Di venerdì 3 giugno 2022) Soleil e Vera ospiti di una sola puntata Da L’Isola dei Famosi giungono nuove notizie dopo il ritiro di Roger Balduino per via di un infortunio al piede. News che riguardano Soleil Sorge e Vera Gemma. L’influencer e l’attrice, come annunciato da The Pipol e Fanpage.it e confermato poi da Ilary Blasi durante la puntata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 giugno 2022)ospiti di una solaDa L’deigiungono nuove notizie dopo il ritiro di Roger Balduino per via di un infortunio al piede. News che riguardanoSorge eGemma. L’influencer e l’attrice, come annunciato da The Pipol e Fanpage.it e confermato poi da Ilary Blasi durante laL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Gianni64148347 : RT @TeamGianSole: Isola dei Famosi: 2019 2022 #SoleArmy - tuttopuntotv : Un nuovo addio a L’Isola dei Famosi. Un concorrente è stato costretto al ritiro #isola #IsoladeiFamosi - andreastoolbox : #Isola dei Famosi, Soleil e Vera rimarranno solo una puntata? Il gossip - BonduBilal : Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo piange per Roger Balduino -