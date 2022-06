“Io, un giorno in questura al posto del truffatore che mi ha rubato l’identità” (Di venerdì 3 giugno 2022) Un blitz in albergo di domenica mattina, poi le impronte e il fotosegnalamento. Come un delinquente. Colpa di un ricercato che accumula milioni usando nomi falsi. E la disavventura potrebbe ripetersi Leggi su repubblica (Di venerdì 3 giugno 2022) Un blitz in albergo di domenica mattina, poi le impronte e il fotosegnalamento. Come un delinquente. Colpa di un ricercato che accumula milioni usando nomi falsi. E la disavventura potrebbe ripetersi

Advertising

repubblica : “Io, un giorno in questura al posto del truffatore che mi ha rubato l’identità” - GrifoRampante : “Io, un giorno in questura al posto del truffatore che mi ha rubato l’identità” - angiuoniluigi : RT @repubblica: “Io, un giorno in questura al posto del truffatore che mi ha rubato l’identità” [di Claudio Campanella] - TuttoQuaNews : RT @repubblica: “Io, un giorno in questura al posto del truffatore che mi ha rubato l’identità” [di Claudio Campanella] - repubblica : “Io, un giorno in questura al posto del truffatore che mi ha rubato l’identità” [di Claudio Campanella] -