IndyCar | Belle Isle saluta la serie con una gara da non perdere

(Di venerdì 3 giugno 2022)accoglie l’s per il settimo atto del 2022, una prova che precede di meno di una settimana la 106ma edizione dell’Indy500. La battaglia è assicurata tra i muretti dell’isola che sorge in quel di Detroit, una pista che dal prossimo anno non ritroveremo più nel calendario. Gli organizzatori hanno infatti deciso di spostare questa manifestazione nel centro della cittadina dello Stato del Michigan dopo il successo della corsa di Nashville. Un tracciato completamente nuovo, diverso rispetto a quello in cui gareggiò la massima formula, attende i protagonisti che tra qualche giorno si daranno battaglia nel difficile circuito non permanente di Detroit, caratterizzato da diversi ‘bumps’. A differenza degli ultimi anni sarà solo una la corsa che si disputerà e non due come accaduto nelle ultime stagioni. ...

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: Indycar | Detroit 2022 | Anteprima dell’ultima a Belle Isle ? di Andrea Gardenal ?? - matteopittaccio : RT @P300it: Indycar | Detroit 2022 | Anteprima dell’ultima a Belle Isle ? di Andrea Gardenal ?? - federicob95 : RT @P300it: Indycar | Detroit 2022 | Anteprima dell’ultima a Belle Isle ? di Andrea Gardenal ?? - StockCarLiveITA : L'ultima a Belle Isle E già piango #IndyCar - P300it : Indycar | Detroit 2022 | Anteprima dell’ultima a Belle Isle ? di Andrea Gardenal ?? -

La 500 Miglia di Indianapolis è appena finita ma la NTTSeries non accenna a fermarsi e, come da tradizione, si sposta in Michigan per il 25Gran Premio di Detroit . Sarà la scenograficaIsle a fare ancora una volta da scenario sebbene questa ...Per tre anni si corse lì, poi dal 1992 fino al 2001 si passò all'attualeIsle. Il GP rimase assente fino al 2007, con l'entrata ufficiale nel calendario(allora IRL) per due anni. Dopo ...Belle Isle accoglie l’IndyCar Series per il settimo atto del 2022, una prova che precede di meno di una settimana la 106ma edizione dell’Indy500. La battaglia è assicurata tra i muretti dell’isola che ...Arrow McLaren SP President Taylor Kiel (left) and 2023 signing Alexander Rossi (right) discussed their future goals when working together.