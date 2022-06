Advertising

MediasetTgcom24 : Incidenti sul lavoro, morto 69enne travolto da trattore nel Sannio #incidentesullavoro - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Il Real sul caos prima della finale Champions: 'Vogliamo spiegazioni' #ChampionsLeague #Parigi #Perez - yassine01937035 : RT @sportmediaset: Il Real sul caos prima della finale Champions: 'Vogliamo spiegazioni' #ChampionsLeague #Parigi #Perez - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Il Real sul caos prima della finale Champions: 'Vogliamo spiegazioni' #ChampionsLeague #Parigi #Perez - sportmediaset : Il Real sul caos prima della finale Champions: 'Vogliamo spiegazioni' #ChampionsLeague #Parigi #Perez… -

Granducato TV

commenta Un uomo di 69 anni di Torrecuso, in provincia di Benevento, è morto dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando. L'incidente, su cui indagano i carabinieri, è avvenuto alla ...... riportato per primo dal Corriere della Sera , è solo uno tra i molti maldestriche hanno ...essere indossata dai visitatori del museo Nell'estate 2020 un turista austriaco si è seduto... Incidenti sul lavoro, in Italia un infortunio al minuto. Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Dalle prime informazioni sembrerebbe che ...pressi della galleria Serenissima, a Roma. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i passeggeri a bordo sarebbero riusciti ad uscire dai vagoni. Sul posto squadre dei vigili del fuoco.