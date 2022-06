(Di venerdì 3 giugno 2022) Non sembra arrestarsi l’onda di incidenti sulche ha travolto il nostro paese. A pochi giorni dalla morte di Fabio Pallotti, il lavoratore ucciso mentre riparava l’ascensore del palazzo della Farnesina, aun altro caso disul. Come riportato da Repubblica, si tratta di un giovaneromeno caduto da un’impalcatura alta oltre tre metri. L’uomo non sarebbe in fin di vita, ma è ricoverato in. L’ennesimosulSono già 189 gli incidenti sulda inizio anno. Il 19 maggio scorso unromeno è caduto da un’impalcatura di oltre tre metri mentre stava lavorando al restyling degli uffici del parlamentino del ...

Advertising

fanpage : Un altro incidente sul lavoro, l'ennesimo Simone aveva solo 23 anni - lisadagliocchib : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… - CorriereCitta : Incidente sul lavoro a Roma nella sede del Municipio: operaio in gravi condizioni, cantiere sotto sequestro - quaranta_vito : @alexrossi_ar @diegocatalano77 Sarebbe interessante capire cosa e se ha detto qualcosa sul nipote, visto e consider… - infoitinterno : Incidente stradale sul lungomare di Catanzaro -

E' successotratto dopo il bivio per san ...TRENTO. Un base jumper americano di 33 anni è mortoMonte Brento, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, in fase di identificazione, non è ...al jumper e hanno assistito all'. Sono ...Non sembra arrestarsi l’onda di incidenti sul lavoro che ha travolto il nostro paese. A pochi giorni dalla morte di Fabio Pallotti, il lavoratore ucciso mentre riparava l’ascensore del palazzo della F ...I vescovi italiani condividono l’appello di associazioni e movimenti cattolici per la messa al bando delle armi nucleari. Una posizione controcorrente da prendere sul serio in un momento di forte riar ...