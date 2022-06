Incidente Frecciarossa, i passeggeri evacuati a piedi lungo la galleria con l’aiuto dei vigili del fuoco: l’intervento – Video (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono stati fatti evacuare attraverso la galleria, camminando “nel buio per forse un chilometro”, i passeggeri del Frecciarossa 9311 della linea Torino-Napoli, rimasto bloccato nei pressi della galleria Serenissima, in zona Roma Prenestina, a causa di un Incidente. La locomotiva di coda del convoglio è uscita fuori dai binari, scatenando inizialmente il panico. Una volta intervenuti i vigili del fuoco, i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno e, accompagnati dalle torce dei pompieri, hanno percorso la galleria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono stati fatti evacuare attraverso la, camminando “nel buio per forse un chilometro”, idel9311 della linea Torino-Napoli, rimasto bloccato nei pressi dellaSerenissima, in zona Roma Prenestina, a causa di un. La locomotiva di coda del convoglio è uscita fuori dai binari, scatenando inizialmente il panico. Una volta intervenuti idel, isono stati fatti scendere dal treno e, accompagnati dalle torce dei pompieri, hanno percorso la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

