Incidente ferroviario a Roma sull’alta velocità Torino-Napoli: evacuati i passeggeri (Di venerdì 3 giugno 2022) «Il treno Frecciarossa 9311 della linea Torino-Napoli è rimasto coinvolto in un Incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Il veicolo era partito alle 8:50, arrivato a Roma Termini alle 13:59, sarebbe dovuto giungere a Napoli alle 15:03, ma l’ultima carrozza è uscita dai binari all’altezza della Stazione di Roma Prenestina, nella quale il servizio è stato sospeso dalle 14:04. Secondo una prima ricostruzione dell’Incidente, riferita dall’ispettore antincendio dei vigili del fuoco, Pasquale Labate, il treno era «entrato in galleria senza problemi», ma poi per motivazioni ancora da accertare «c’è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria della Serenissima». Sul ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) «Il treno Frecciarossa 9311 della lineaè rimasto coinvolto in unnei pressi della galleria Serenissima, a. Il veicolo era partito alle 8:50, arrivato aTermini alle 13:59, sarebbe dovuto giungere aalle 15:03, ma l’ultima carrozza è uscita dai binari all’altezza della Stazione diPrenestina, nella quale il servizio è stato sospeso dalle 14:04. Secondo una prima ricostruzione dell’, riferita dall’ispettore antincendio dei vigili del fuoco, Pasquale Labate, il treno era «entrato in galleria senza problemi», ma poi per motivazioni ancora da accertare «c’è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria della Serenissima». Sul ...

