Incidente di un treno dell'Alta Velocità in galleria vicino a Roma (Di venerdì 3 giugno 2022) Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un Incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i passeggeri a bordo sarebbero riusciti ad uscire dai vagoni. Secondo le prime informazioni, sarebbe "sviata" (cioè uscita dai binari senza deragliare, ndr) solo l'ultima carrozza del convoglio. Al momento, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, non ci sarebbero feriti. Sul posto squadre dei vigili del fuoco. In un post su Twitter, i vigili del fuoco spiegano di essere in azione "anche con squadre Usar" per un "inconveniente tecnico" e che la situazione è "in corso di accertamento". Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

