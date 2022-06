Incidente Alessandria, scontro tra furgone e mezzo pesante: morti e feriti (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Gravissimo Incidente stradale nell’alessandrino, a Strevi. Lungo la strada provinciale 30 tra due rotonde nello scontro tra un furgone e un mezzo pesante, secondo le prime informazioni, sarebbero decedute 5 persone. Altre due sarebbero, invece, state trasportate in codice rosso negli ospedali di Alessandria e Torino. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Gravissimostradale nell’alessandrino, a Strevi. Lungo la strada provinciale 30 tra due rotonde nellotra une un, secondo le prime informazioni, sarebbero decedute 5 persone. Altre due sarebbero, invece, state trasportate in codice rosso negli ospedali die Torino. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

