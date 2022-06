Incendio sulla Pontina vicino al campo rom: traffico in tilt (FOTO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Se non ci sono incendi o lavori in corso con i cantieri aperti e i restringimenti di carreggiata, i pendolari della Pontina non possono, purtroppo, tirare un sospiro di sollievo perché ora sulla SS 148 inizia la ‘stagione’ degli incendi. E gli automobilisti, quelli che spesso percorrono una delle arterie principali del Lazio, da molti descritta come un inferno, per un motivo o per un altro si trovano fermi e bloccati nel traffico. Proprio come sta accadendo in questi minuti, dalle 17, all’altezza del campo rom di Castel Romano, dove è divampato un Incendio con l’alta colonna di fumo nero ben visibile. Fiamme sulla Pontina all’altezza di Castel Romano L’Incendio, per cause ancora tutte da accertare, è divampato all’altezza del campo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Se non ci sono incendi o lavori in corso con i cantieri aperti e i restringimenti di carreggiata, i pendolari dellanon possono, purtroppo, tirare un sospiro di sollievo perché oraSS 148 inizia la ‘stagione’ degli incendi. E gli automobilisti, quelli che spesso percorrono una delle arterie principali del Lazio, da molti descritta come un inferno, per un motivo o per un altro si trovano fermi e bloccati nel. Proprio come sta accadendo in questi minuti, dalle 17, all’altezza delrom di Castel Romano, dove è divampato uncon l’alta colonna di fumo nero ben visibile. Fiammeall’altezza di Castel Romano L’, per cause ancora tutte da accertare, è divampato all’altezza del...

Advertising

vigilidelfuoco : Intervento dei #vigilidelfuoco #oggi intorno alle 12:30 per l’#incendio di un autobus del trasporto pubblico sulla… - beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - TplRoma : RT @vigilidelfuoco: Intervento dei #vigilidelfuoco #oggi intorno alle 12:30 per l’#incendio di un autobus del trasporto pubblico sulla via… - CorriereCitta : Incendio sulla Pontina vicino al campo rom: traffico in tilt (FOTO) -