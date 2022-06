In zona mare la movida è manolesta ma la polizia blocca il ladro di zainetti: lui in manette, il ragazzino denunciato (Di venerdì 3 giugno 2022) PESARO - Una notte concitata quella a cavallo tra il mercoledì e il giovedì per gli agenti della squadra volante anche per il maggior afflusso di gente in giro in orario serale per effetto del ponte e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 3 giugno 2022) PESARO - Una notte concitata quella a cavallo tra il mercoledì e il giovedì per gli agenti della squadra volante anche per il maggior afflusso di gente in giro in orario serale per effetto del ponte e ...

Advertising

infoitinterno : Marina di Massa, caccia al pirata che ha investito e ucciso un giovane in bicicletta in zona mare - taximanF100 : RT @YourAbruzzo: Sì, i trabocchi. Sì, il pescato da gustare nei ristoranti di zona. Sì, la meravigliosa basilica di San Giovanni in Venere.… - berrycavetech : ?? Info terremoti - Nuovo evento ?? Data e ora (Italia): 03/06/2022 03:56:50 Magnitudo: 1.6 ML Zona: Adriatico Sette… - teddybeatlesday : @_trasilenzi_ io che abito lì vicino e non ci vedo niente di bello??????? sto male SJSJSJS sarà che preferisco la zon… - SirSimpatia27 : @downtoearthj Però sono in una zona senza mare :/ -