In viaggio verso le proprie origini: l’impresa del telgatese Emanuel Tinca, in bici dall’Italia alla Romania (Di venerdì 3 giugno 2022) Telgate. Diciassette tappe, dieci Paesi toccati, duemiladuecento chilometri da percorrere, quattordicimila metri di dislivello da superare. Non stiamo parlando del Giro d’Italia, ma del viaggio compiuto da Emanuel Tinca, giovane bergamasco che ha deciso di affrontare i Balcani in bicicletta. Un sogno che si avvera per il 23enne residente a Telgate che ha deciso di conoscere più approfonditamente le proprie origini ripercorrendo nelle prime settimane di maggio l’itinerario che collega l’Italia alla Romania. “È da un po’ di tempo che avevo in mente di fare questo viaggio perché i Balcani mi hanno sempre affascinato – racconta Tinca -. Quindi appena ho trovato un periodo libero da lavoro e impegni vari, non ci ho pensato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Telgate. Diciassette tappe, dieci Paesi toccati, duemiladuecento chilometri da percorrere, quattordicimila metri di dislivello da superare. Non stiamo parlando del Giro d’Italia, ma delcompiuto da, giovane bergamasco che ha deciso di affrontare i Balcani incletta. Un sogno che si avvera per il 23enne residente a Telgate che ha deciso di conoscere più approfonditamente leripercorrendo nelle prime settimane di maggio l’itinerario che collega l’Italia. “È da un po’ di tempo che avevo in mente di fare questoperché i Balcani mi hanno sempre affascinato – racconta-. Quindi appena ho trovato un periodo libero da lavoro e impegni vari, non ci ho pensato ...

