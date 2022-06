In Italia ci sono ancora 6,8 milioni di persone senza la prima dose (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - sono 6,86 milioni le persone di età superiore a 5 anni che, al primo giugno, non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Di questi, in particolare, 3,99 milioni attualmente vaccinabili, pari al 6,9% della platea con nette differenze regionali: dal 4% della Provincia Autonoma di Trento al 10,2% della Calabria. Altre 2,87 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 5% della platea con nette differenze regionali: dal 3% del Molise al 10,5% della Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda la quarta dose a persone immunocompromesse, al primo giugno, sono state somministrate 271.995 quarte dosi, con una ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI -6,86ledi età superiore a 5 anni che, al primo giugno, non hanno ricevuto nemmeno unadi vaccino. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Di questi, in particolare, 3,99attualmente vaccinabili, pari al 6,9% della platea con nette differenze regionali: dal 4% della Provincia Autonoma di Trento al 10,2% della Calabria. Altre 2,87temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 5% della platea con nette differenze regionali: dal 3% del Molise al 10,5% della Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda la quartaimmunocompromesse, al primo giugno,state somministrate 271.995 quarte dosi, con una ...

