In Italia ci sono 19 milioni di evasori fiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) “sono 19 milioni le persone che hanno debiti con il fisco. Le abbiamo individuate, ma a chi conviene metterle tutte in cella?”. È quanto ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo al Festival Internazionale dell’Economia per presentare il suo libro, “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi” edito da Feltrinelli. evasori fiscali, per il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini non conviene arrestare chi non paga le tasse “Le tasse sono uno strumento per avere uno stato democratico. Pagare le tasse – ha aggiunto il numero uno delle Entrate a La Stampa – non fa piacere a nessuno e farle pagare fa ancora meno piacere, ma è la cartina di tornasole dell’inciviltà di un Paese perché si fanno pagare le tasse ad esempio per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) “19le persone che hanno debiti con il fisco. Le abbiamo individuate, ma a chi conviene metterle tutte in cella?”. È quanto ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo al Festival Internazionale dell’Economia per presentare il suo libro, “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi” edito da Feltrinelli., per il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini non conviene arrestare chi non paga le tasse “Le tasseuno strumento per avere uno stato democratico. Pagare le tasse – ha aggiunto il numero uno delle Entrate a La Stampa – non fa piacere a nessuno e farle pagare fa ancora meno piacere, ma è la cartina di tornasole dell’inciviltà di un Paese perché si fanno pagare le tasse ad esempio per ...

Advertising

Camila_Cabello : AMALFI- NAPOLI- ITALIA ???? il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - PagellaPolitica : Gli stabilimenti #balneari in Italia sono al massimo un terzo della cifra citata da Meloni. Parlare di “espropriazi… - photos_sal : RT @ilruttosovrano: L'Agenzia delle Entrate segnala che ci sono 19 milioni di evasori fiscali, che sicuramente approveranno i cavalli di ba… - jean_pozzo : @jacopogiliberto Mica tanto... in Italia sono riusciti a tornare... -