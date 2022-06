In Arabia Saudita le donne ora lavorano nelle officine meccaniche (Di venerdì 3 giugno 2022) Piccola rivoluzione a Gedda, in Arabia Saudita. Solo fino a quattro anni fa alle donne saudite non era concesso neanche guidare, ora lavorano anche come meccaniche. Nell'officina Petromin Express ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Piccola rivoluzione a Gedda, in. Solo fino a quattro anni fa allesaudite non era concesso neanche guidare, oraanche come. Nell'officina Petromin Express ...

