Imprese creative, al via gli incentivi: 40mln per branding e tecnologia nel Made in Italy (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo "soli" sette mesi dall'annuncio, il Fondo per le Imprese creative è realtà. Ne ha dato notizia il Mise – Ministero allo Sviluppo Economico – nelle scorse ore: a partire da metà giugno, infatti, le PMI creative e culturali del Bel Paese potranno beneficiare di un mix di interventi volti a sostenere il Made in Italy. Per le startup innovative, inoltre, è prevista un'agevolazione per gli investimenti nel capitale di rischio. Fondo Imprese creative, di cosa si tratta Il Fondo per le Imprese creative nasce per innovare e modernizzare la filiera produttiva del Made in Italy e promuovere investimenti in attività culturali e artistiche, anche relative all'audiovisivo (tv, cinema e contenuti ...

