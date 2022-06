Il Volo, Piero Barone irriconoscibile: senza barba non sembra lui, eccolo come non l’avete mai visto (Di venerdì 3 giugno 2022) Piero Barone de Il Volo ha sconvolto tutti i suoi follower mostrandosi in una mise inedita: lo scatto, di alcuni mesi fa, ha fatto il giro dei social. Dimenticate il suo look precedente: ecco infatti oggi com’è diventato il tenore 28enne. Il Volo non ha bisogno di presentazioni. Il trio canoro italiano, composto dai tenori Ignazio … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 3 giugno 2022)de Ilha sconvolto tutti i suoi follower mostrandosi in una mise inedita: lo scatto, di alcuni mesi fa, ha fatto il giro dei social. Dimenticate il suo look precedente: ecco infatti oggi com’è diventato il tenore 28enne. Ilnon ha bisogno di presentazioni. Il trio canoro italiano, composto dai tenori Ignazio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

