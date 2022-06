Il Veneto perde la battaglia dell’acqua contro il Trentino Alto Adige: per la Protezione civile non c’è lo stato d’emergenza (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Veneto ha perso la guerra dell’acqua con il Trentino Alto Adige. A Pasqua, quando la siccità invernale sembrava non dar tregua, causando un abbassamento del livello dei fiumi, il governatore Luca Zaia aveva lanciato la richiesta di poter utilizzare i bacini idrici delle montagne confinanti per portare rifornimenti alle campagne assetate. Ma per farlo ha dovuto rivolgersi alla Protezione civile nazionale, chiedendo che venissero riconosciute le condizioni per una dichiarazione dello stato d’emergenza. Adesso è arrivato il riscontro del capo della struttura delle emergenze italiane, Fabrizio Curcio. La risposta è stata netta: “Non ci sono le condizioni per lo stato di emergenza in relazione alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilha perso la guerracon il. A Pasqua, quando la siccità invernale sembrava non dar tregua, causando un abbassamento del livello dei fiumi, il governatore Luca Zaia aveva lanciato la richiesta di poter utilizzare i bacini idrici delle montagne confinanti per portare rifornimenti alle campagne assetate. Ma per farlo ha dovuto rivolgersi allanazionale, chiedendo che venissero riconosciute le condizioni per una dichiarazione dello. Adesso è arrivato il risdel capo della struttura delle emergenze italiane, Fabrizio Curcio. La risposta è stata netta: “Non ci sono le condizioni per lodi emergenza in relazione alla ...

