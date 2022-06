Il turismo prossimo venturo un nuovo modello Italia (Di venerdì 3 giugno 2022) Intervento di Angelo Di GregorioPresidente della Società Italiana di Marketing e Direttore del CRIET Criticità e opportunità per lo sviluppo turistico in Italia: ne parla Angelo Di Gregorio, professore di Management all’Università di Milano-Bicocca e presidente della Società Italiana di Marketing e direttore del CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio Talvolta si verificano episodi emblematici di situazioni molto più complesse, frutto dell’intersezione di attori, gestione dei territori, e soprattutto visioni e modus operandi su cui non può esimersi una riflessione. Una situazione di questo tipo si poteva osservare all’avvio delle vacanze pasquali percorrendo la strada litoranea che procede da Albenga a Cannes – peraltro percorso “quasi obbligato” per raggiungere dalla Lombardia la cittadina francese, a ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 3 giugno 2022) Intervento di Angelo Di GregorioPresidente della Societàna di Marketing e Direttore del CRIET Criticità e opportunità per lo sviluppo turistico in: ne parla Angelo Di Gregorio, professore di Management all’Università di Milano-Bicocca e presidente della Societàna di Marketing e direttore del CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio Talvolta si verificano episodi emblematici di situazioni molto più complesse, frutto dell’intersezione di attori, gestione dei territori, e soprattutto visioni e modus operandi su cui non può esimersi una riflessione. Una situazione di questo tipo si poteva osservare all’avvio delle vacanze pasquali percorrendo la strada litoranea che procede da Albenga a Cannes – peraltro percorso “quasi obbligato” per raggiungere dalla Lombardia la cittadina francese, a ...

Advertising

PPasello : @RobertoLocate14 Il prossimo ministro del turismo? ?? - SanSeveroNews : L' assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, ha annunciato che #GarganoEasytoReach, il collegamento autobu… - lovinatsu : domani alessia mercoledì prossimo chiara vengono tutti qua il sindaco dovrebbe appuntarmi assessore or something pe… - it_web_academy : RT @actaccademia: I Master ACT sono organizzati in collaborazione con importanti Partner scelti per la loro alta specializzazione ed esperi… - actaccademia : I Master ACT sono organizzati in collaborazione con importanti Partner scelti per la loro alta specializzazione ed… -