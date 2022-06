Il tribunale spagnolo ha condannato l’uomo che, nel 2017, uccise Niccolò Ciatti a Lloret de Mar (Di venerdì 3 giugno 2022) Il tribunal de jurado spagnolo ha condannato Rassoul Bissoultanov, l’uomo di origine cecena accusato di aver ripetutamente colpito e ucciso Niccolò Ciatti a Lloret de Mar nella notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017. Assolto, invece, l’altro ceceno – Mogvar Magamadov – che, secondo le accuse, avrebbe aiutato il suo connazionale in quella rissa che è costata la vita al 21enne italiano, originario di Scandicci (in provincia di Firenze). Ora starà al giudice Adolfo Garcia Morales scrivere la sentenza definitiva sull’omicidio Ciatti. Omicidio Ciatti, condannato dal tribunale spagnolo Rassoul Bissoultanov Perché, come previsto dalla legge spagnola, la decisione è stata presa da 9 cittadini ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il tribunal de juradohaRassoul Bissoultanov,di origine cecena accusato di aver ripetutamente colpito e uccisode Mar nella notte tra l’11 e il 12 agosto del. Assolto, invece, l’altro ceceno – Mogvar Magamadov – che, secondo le accuse, avrebbe aiutato il suo connazionale in quella rissa che è costata la vita al 21enne italiano, originario di Scandicci (in provincia di Firenze). Ora starà al giudice Adolfo Garcia Morales scrivere la sentenza definitiva sull’omicidio. OmicidiodalRassoul Bissoultanov Perché, come previsto dalla legge spagnola, la decisione è stata presa da 9 cittadini ...

