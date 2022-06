Il segreto di bellezza (fisica e mentale) di Simona Ventura: il Bikram Yoga (Di venerdì 3 giugno 2022) Ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma quando ammiriamo le VIP sul piccolo (o grande) schermo abbiamo di fronte l’immagine di donne che nascondono qualche segreto di bellezza. Anche la spumeggiante Simona Ventura, che all’innato carisma aggiunge anche una forma invidiabile, ha al suo arco delle frecce di cui non tutte siamo a conoscenza. Come lei stessa ha rivelato su Instagram, per mantenersi in forma la conduttrice pratica una disciplina orientale, il Bikram Yoga, e ci sono tanti motivi per cui dovremmo interessarcene. Una eccellente fonte di benessere per il fisico come per il corpo. Simona Ventura e il Birkam Yoga, un amore lungo dieci anni Sono tante le donne e le celebs che praticano lo Yoga e ormai è consuetudine ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma quando ammiriamo le VIP sul piccolo (o grande) schermo abbiamo di fronte l’immagine di donne che nascondono qualchedi. Anche la spumeggiante, che all’innato carisma aggiunge anche una forma invidiabile, ha al suo arco delle frecce di cui non tutte siamo a conoscenza. Come lei stessa ha rivelato su Instagram, per mantenersi in forma la conduttrice pratica una disciplina orientale, il, e ci sono tanti motivi per cui dovremmo interessarcene. Una eccellente fonte di benessere per il fisico come per il corpo.e il Birkam, un amore lungo dieci anni Sono tante le donne e le celebs che praticano loe ormai è consuetudine ...

Advertising

panorama_it : Lo storico brand francese torna con tutti i suoi tesori e il suo know-how. Primo tra tutti la polvere di riso color… - Domenico1oo777 : RT @PecoraNerah28: Prima cosa che vorrei far notare oggi è la bellezza di questa ???? ogni giorno sempre più bella #fairylu dicci il tuo segr… - PecoraNerah28 : Prima cosa che vorrei far notare oggi è la bellezza di questa ???? ogni giorno sempre più bella #fairylu dicci il tuo… - LibreriaFenice : Quando la mattina vai a lavorare e attraversi tanta bellezza. Il segreto è riuscire a vederla e godersela, nonostan… - LEBBY4EVER : RT @Fede9vii: Il vero segreto di Anna e Marco sta nella complicità costruita in anni dentro e fuori al set, in un rapporto reale che ha fat… -