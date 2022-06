Il ruolo sociale dello sport (Di venerdì 3 giugno 2022) Marco Riva, lecchese di Galbiate, vanta una grande esperienza nell’amministrazione e nella organizzazione sportiva, nelle pubbliche relazioni e nella formazione di figure tecniche. Da un anno riveste il ruolo di presidente del CONI Lombardia, comitato regionale del movimento olimpico italiano. Una sfida iniziata a 38 anni e che nasce da un impegno e una partecipazione attiva nel mondo dello sport frutto di un percorso professionale perseguito con tenacia e determinazione Presidente, qual è secondo lei il primo compito del presidente di un comitato regionale del CONI? «Il ruolo principale dei Comitati regionali è quello di mantenere il rapporto con il territorio. Il principio della condivisione guida i nostri sforzi verso la diffusione della pratica sportiva e degli insegnamenti nati ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 3 giugno 2022) Marco Riva, lecchese di Galbiate, vanta una grande esperienza nell’amministrazione e nella organizzazioneiva, nelle pubbliche relazioni e nella formazione di figure tecniche. Da un anno riveste ildi presidente del CONI Lombardia, comitato regionale del movimento olimpico italiano. Una sfida iniziata a 38 anni e che nasce da un impegno e una partecipazione attiva nel mondofrutto di un percorso professionale perseguito con tenacia e determinazione Presidente, qual è secondo lei il primo compito del presidente di un comitato regionale del CONI? «Ilprincipale dei Comitati regionali è quello di mantenere il rapporto con il territorio. Il principio della condivisione guida i nostri sforzi verso la diffusione della praticaiva e degli insegnamenti nati ...

