Il ritorno di Gladio | un pretesto o un passato che non passa?

Advertising

LalliVincenzo : Possiamo impedire eterno ritorno cambiando cuori-menti delle persone col migliorare ognuno di noi, crescere cultura… -

... nel settembre del 1993, tra armi che sembrano appartenere ad un'organizzazione simile a... Filippo Quartararo, e che, a dire di Graviano, dovevano permettere undel 20% sulla cifra ...... forse anche ospitati, dalla basedi Trapani. Sto ancora cercando riferimenti, e ho una ... poteva essere la strada per negoziare - se non unall'antica collaborazione con le istituzioni -...Saranno i venti di guerra che agitano l’Europa o forse gli equilibri geopolitici messi come non mai in discussione dopo la dura batosta del periodo pandemico, ma – per chi non se ne fosse accorto – in ...