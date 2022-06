Il Real Madrid scrive all’Uefa: “Diteci i veri motivi per cui abbiamo giocato la finale a Parigi” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Real Madrid scrive all’Uefa chiedendo risposte dopo il caos a Parigi che ha portato a rinviare il fischio d’inizio della finale di Champions League 2021/2022, vinta poi dai Blancos contro il Liverpool. “Il calcio ha trasmesso al mondo un’immagine molto lontana dai valori e dagli obiettivi che deve sempre perseguire. I nostri tifosi meritano una risposta e che le relative responsabilità siano chiarite in modo che situazioni come quelle vissute vengano sradicate per sempre dal calcio e dallo sport – si legge nella lettera del Real -. Vogliamo sapere quali siano state le ragioni che hanno motivato la designazione di questa sede per la finale e che criteri sono stati presi in considerazione tenendo conto di quello che è successo“. “Allo stesso tempo ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilchiedendo risposte dopo il caos ache ha portato a rinviare il fischio d’inizio delladi Champions League 2021/2022, vinta poi dai Blancos contro il Liverpool. “Il calcio ha trasmesso al mondo un’immagine molto lontana dai valori e dagli obiettivi che deve sempre perseguire. I nostri tifosi meritano una risposta e che le relative responsabilità siano chiarite in modo che situazioni come quelle vissute vengano sradicate per sempre dal calcio e dallo sport – si legge nella lettera del-. Vogliamo sapere quali siano state le ragioni che hanno motivato la designazione di questa sede per lae che criteri sono stati presi in considerazione tenendo conto di quello che è successo“. “Allo stesso tempo ...

