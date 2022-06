(Di venerdì 3 giugno 2022) L'esercito russo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi iniziali: "False ipotesi di pianificazione e scarsa esecuzione tattica". Orasi concentra sul Donbass

Advertising

zazoomblog : Gb: Mosca vince del Donbass ma il piano originale è fallito. Zelensky: Resistiamo a Severodonetsk - #Mosca #vince… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Intelligence Gb: Mosca vince del Donbass ma il piano originale è fallito #donbass #britannica #russia #ucraina #minis… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Guerra, intelligence Gb: Putin vince del Donbass ma piano originale è fallito - putino : - Dopo il fallimento del piano originale a causa di errori di pianificazione e scarsa esecuzione tattica, la Russia… - stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: Intelligence Gb: Mosca vince del Donbass ma il piano originale è fallito #donbass #britannica #russia #ucraina #minis… -

ilGiornale.it

Report dell'intelligence Usa "Rispetto aldella Russia, nessuno degli obiettivi strategici è stato raggiunto . Affinché la Russia ottenga almeno un certo successo, avrà bisogno di ..."Rispetto aldella Russia , nessuno degli obiettivi strategici è stato raggiunto. Affinché la Russia ottenga almeno un certo successo, avrà bisogno di costanti e ingenti investimenti ... "Il piano originale è fallito". Ora Mosca cerca l'opzione B L'esercito russo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi iniziali: "False ipotesi di pianificazione e scarsa esecuzione tattica". Ora Mosca si concentra sul Donbass ...Il presidente ucraino giovedì ha ammesso: “Il 20% del Paese è in mano al nemico”. L’intelligence britannica fa il punto sul conflitto: obiettivi strategici iniziali non raggiunti, ma “i russi entro du ...