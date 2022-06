Il nuovo rigassificatore galleggiante comprato da SNAM

(Di venerdì 3 giugno 2022) La Golar Tundra dovrebbe essere ormeggiata nel porto di Livorno o in quello di Ravenna e servirà a ridurre la dipendenza dal gas russo

La Golar Tundra dovrebbe essere ormeggiata nel porto di Livorno o in quello di Ravenna e servirà a ridurre la dipendenza dal gas russo. Il rigassificatore ha una capacità di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi e una capacità continua di 5 miliardi di metri cubi l'anno.