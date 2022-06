Il Napoli vuole il rinnovo di Fabian | potrebbe arrivare una nuova offerta

Advertising

GiTufano69 : @Napoli_Report @AlfredoPedulla Praticamente Sarri vuole allenare il Napoli da Roma ?????? - fabryforzainter : Ma Zielinski fa così schifo come vice Brozovic? Il Napoli vuole cederlo a tutti i costi. - SeEarn : Dalla Spagna, vicinissimo al Valencia, anche Gattuso vuole Mertens #Gattuso #Valencia #richiesta #Mertens #Napoli… - NCN_it : Dalla Spagna, vicinissimo al Valencia, anche Gattuso vuole Mertens #Gattuso #Valencia #richiesta #Mertens #Napoli… - Gino_1926 : @jo19N26 Davvero qualcuno l’ha accostato al Napoli? Ad oggi probabilmente ci vuole un 50ino per prenderlo a 2 anni… -

Agenzia ANSA

... la mostra dedicata a Emilio Scanavino (1922 - 1986), a cura di Mario. In occasione del centenario della sua nascita, questo omaggiocelebrare uno dei grandi maestri che hanno inciso ...... si parla sempre di milioni di dollari e sono ampiamente sufficienti per ciò cherealizzare. ... logicamente con meno risonanza mediatica, come, Lazio, Torino o Atalanta, il Milan fa ... Mercato: Perisic visite Spurs, Napoli vuole Bernardeschi Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli o quantomeno questo è quello che sussurra radiomercato in questi giorni.Per due ragioni: in primis perché la priorità del belga è di rimanere a Napoli e rinnovare, poi perché in biancoceleste sarebbe solo il vice-Immobile ...