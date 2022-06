"Il mio secondo sedere". Michelle Hunziker senza freni a "Striscia": imbarazzo in studio | Guarda (Di venerdì 3 giugno 2022) "Ma dove vai, bellezza in bicicletta?": sulle note di questa canzone Gerry Scotti e Michelle Hunziker hano fatto il loro ingresso nello studio di Striscia la Notizia per la puntata del tg satirico andata in onda questa sera su Canale 5. Subito dopo, la conduttrice si è rivolta al collega e ha voluto ricordare un momento del passato: "Questa canzoncina mi ha fatto venire in mente una cosa che tu non ti ricorderai: 1994, Portofino, io sono entrata suil palco con questa canzone con la biciclettina e tu mi aveva presentato". "Carramba che sorpresa", ha commentato allora Gerry. I due, infatti, si conoscono e lavorano insieme ormai da molti anni. E l'affinità e la complicità che hanno in tv lo dimostrano perfettamente. "Qui siamo a Striscia e il nostro slogan è: 'hai voluto condurre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) "Ma dove vai, bellezza in bicicletta?": sulle note di questa canzone Gerry Scotti ehano fatto il loro ingresso nellodila Notizia per la puntata del tg satirico andata in onda questa sera su Canale 5. Subito dopo, la conduttrice si è rivolta al collega e ha voluto ricordare un momento del passato: "Questa canzoncina mi ha fatto venire in mente una cosa che tu non ti ricorderai: 1994, Portofino, io sono entrata suil palco con questa canzone con la biciclettina e tu mi aveva presentato". "Carramba che sorpresa", ha commentato allora Gerry. I due, infatti, si conoscono e lavorano insieme ormai da molti anni. E l'affinità e la complicità che hanno in tv lo dimostrano perfettamente. "Qui siamo ae il nostro slogan è: 'hai voluto condurre ...

