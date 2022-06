Il ministro Di Maio a Napoli: lunedì 6 giugno confronto al Maschio Angioino sul PNRR (Di venerdì 3 giugno 2022) Luigi Di Maio (ministro degli Esteri) sarà al Maschio Angioino per un incontro-dibattito sul PNRR: interverrà anche il sindaco Gaetano Manfredi. PNRR. La grande opportunità per uno sviluppo sostenibile: giovani imprenditori e professionisti a confronto. È questo il tema dell’incontro-dibattito, promosso dal consigliere comunale e commissario della Commissione attività produttive, Gennaro Demetrio Paipais, previsto per Leggi su 2anews (Di venerdì 3 giugno 2022) Luigi Didegli Esteri) sarà alper un incontro-dibattito sul: interverrà anche il sindaco Gaetano Manfredi.. La grande opportunità per uno sviluppo sostenibile: giovani imprenditori e professionisti a. È questo il tema dell’incontro-dibattito, promosso dal consigliere comunale e commissario della Commissione attività produttive, Gennaro Demetrio Paipais, previsto per

Advertising

SimonaMalpezzi : Draghi rappresenta il Paese e Di Maio è il ministro degli Esteri. Quella di Salvini è un’azione estemporanea e senz… - EsteriLega : Non ve lo hanno raccontato, ma il piano di pace di Di Maio è stato cestinato anche dall'ex ministro esteri ucraino:… - 2rMarzia : RT @FilippoArena11: @Agenzia_Ansa Con Di Maio ministro degli esteri cosa pensavate - leone52641 : RT @Robert46268422: Maaa, il CONGO, non è quel paese Africano, dove è andato poco fa il nostro Ministro Di Maio, per cercare combustibile p… - xJackOLanternxx : @weblicitynet @GiovaQuez Giletti ministro degli esteri, via Di Maio -