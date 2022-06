Il marasma ucraino nelle forze di polizia fa capire l' importanza dei nostri Carabinieri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 giugno 2022) In un quadro nel quale le precarie e destabilizzate aree metropolitane sono causate da un feroce conflitto quale quello russo-, senza alcun risparmio di vittime civili e dove le strutture di sicurezza locali non sono state in grado di mantenere la titolarità, learmate russe, ucraine o dell'esercito delle autoproclamate repubbliche del Donbass sono intervenute anche comedi supporto all'ordine pubblico, ma in un tragicoche tutti noi abbiamo visto attraverso i servizi dei media. Volendo anche in questo settore suggerire una «lezione appresa» per un ipotetico specifico riferimento alle operazioni condotte dalleArmate italiane in un teatro operativo internazionale, diventano essenziali i compiti che l'Arma deisostiene per la sicurezza ...