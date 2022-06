(Di venerdì 3 giugno 2022) L'outsider Rodolfo Hernàndez si è imposto con una campagna social e ha conquistato un posto al ballottaggio per le presidenziali in. Il 19 giugno sfiderà il senatore ed ex guerrigliero ...

Agenzia askanews

L'outsider Rodolfo Hernàndez si è imposto con una campagna social e ha conquistato un posto al ballottaggio per le presidenziali in Colombia. Il 19 giugno sfiderà il senatore ed ex guerrigliero ... Il magnate re di Tik Tok verso la presidenza della Colombia Bogotà, 3 giu. (askanews) - L'outsider Rodolfo Hernàndez si è imposto con una campagna social e ha conquistato un posto al ballottaggio per ...