Il Maggio dei Monumenti celebra il Napoli di Maradona con il teatro di strada (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Maggio dei Monumenti celebra il Napoli di Maradona con due performance teatrali in programma a Soccavo il 4 e 5 giugno e l’11 e il 12 giugno. Cornice dei due spettacoli sarà il murale che ritrae il Pibe de Oro sulle mura esterne dell’ex campo Paradiso, dove gli azzurri vincitori di due scudetti si allenavano. “Cazzimma&Arraggia – Il muro del Paradiso” è il titolo della piece in calendario il 4 e 5 giugno. Lo sbarco in città del campione argentino nel luglio del 1984 sarà lo spunto narrativo utilizzato dagli attori Fulvio Sacco ed Errico Liguori per raccontare la storiadi due scalcagnati manager calcistici. Tra battute fulminanti e arredi vintage, lo spettacolo evoca quella voglia di riscatto che, da sempre, segna l’identificazione tra Napoli e la sua squadra. Sabato 11 e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Ildeiildicon due performance teatrali in programma a Soccavo il 4 e 5 giugno e l’11 e il 12 giugno. Cornice dei due spettacoli sarà il murale che ritrae il Pibe de Oro sulle mura esterne dell’ex campo Paradiso, dove gli azzurri vincitori di due scudetti si allenavano. “Cazzimma&Arraggia – Il muro del Paradiso” è il titolo della piece in calendario il 4 e 5 giugno. Lo sbarco in città del campione argentino nel luglio del 1984 sarà lo spunto narrativo utilizzato dagli attori Fulvio Sacco ed Errico Liguori per raccontare la storiadi due scalcagnati manager calcistici. Tra battute fulminanti e arredi vintage, lo spettacolo evoca quella voglia di riscatto che, da sempre, segna l’identificazione trae la sua squadra. Sabato 11 e ...

Advertising

teatrolafenice : ??'Tra i mesi dell’anno, maggio si erge con il più dolce e colorato dei vestiti' (James Thomson) Buongiorno amici!… - diegofornero : A chi si stupisce dei caroselli a Roma per una “coppetta”, ricordo che il 4 maggio 2003 a Torino eravamo in 50mila… - mannocchia : L’ultimo capitolo dei racconti ucraini @welikeduel Ucraina: il reportage di Francesca Mannocchi | 27 maggio 2022 - OFMConv_it : Durante la recente Assemblea Missionaria (Maggio 2022) è stato presentato il volume edito dal Centro Missionario FI… - Spenk78 : RT @Silvergio2377: @MediasetTgcom24 Speranza: 'In estate calo dei contagi grazie ai vaccini” Media nuovi casi -Maggio 2020 (nessuna dose):… -