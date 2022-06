Il giornalista ed ex deputato russo Nevzorov ha chiesto la cittadinanza ucraina (Di venerdì 3 giugno 2022) Il bavaglio contro i media di Putin sta mietendo vittime: il giornalista russo ed ex deputato della Duma Alexander Nevzorov ha chiesto a Kiev di poter ottenere la cittadinanza ucraina . Lo stesso ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) Il bavaglio contro i media di Putin sta mietendo vittime: iled exdella Duma Alexanderhaa Kiev di poter ottenere la. Lo stesso ha ...

Catia05605065 : RT @lanf64: Il giornalista ed ex deputato russo Nevzorov ha chiesto la cittadinanza ucraina. Credo che #Zelenki gliela concederà. #Russia… - lanf64 : Il giornalista ed ex deputato russo Nevzorov ha chiesto la cittadinanza ucraina. Credo che #Zelenki gliela concede… - globalistIT : - ISvitailo : RT @MarceVann: Ex deputato ucraino e giornalista Elena Bondarenko, in una trasmissione del 2021: 'Né la costituzione né il diritto internaz… - CristinaCmr : RT @raff_lore: Ex deputato e giornalista ucraino Elena Bondarenko'Né la costituzione né il diritto internazionale sono rispettati nel paese… -