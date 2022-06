Il discorso di Biden dopo le stragi: “Le armi sono la prima causa di morte per i bambini negli Usa, dobbiamo vietare quelle d’assalto” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Le armi sono la prima causa di morte per i bambini in America, più del cancro. dobbiamo fare qualcosa questa volta”. È l’appello che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivolto al Congresso dalla Casa Bianca giovedì sera. Un invito a fare qualcosa per fermare la spirale della violenza che negli ultimi cinque anni ha provocato più di 200 morti. Il discorso segue l’ultimo massacro a Tulsa, in Oklahoma: un uomo è entrato all’ospedale St. Francis e ha aperto il fuoco con un fucile semiautomatico Ar-15 acquistato il giorno stesso, uccidendo quattro persone. Si tratta della stessa arma usata dal 18enne Salvador Ramos nella strage nella scuola di Uvalde, in Texas, del 24 maggio scorso. “dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) “Leladiper iin America, più del cancro.fare qualcosa questa volta”. È l’appello che il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha rivolto al Congresso dalla Casa Bianca giovedì sera. Un invito a fare qualcosa per fermare la spirale della violenza cheultimi cinque anni ha provocato più di 200 morti. Ilsegue l’ultimo massacro a Tulsa, in Oklahoma: un uomo è entrato all’ospedale St. Francis e ha aperto il fuoco con un fucile semiautomatico Ar-15 acquistato il giorno stesso, uccidendo quattro persone. Si tratta della stessa arma usata dal 18enne Salvador Ramos nella strage nella scuola di Uvalde, in Texas, del 24 maggio scorso. “...

