Il cuneo fiscale in Italia è il quinto piu alto dei Paesi Ocse. L'analisi di Andrea Pasini (Di venerdì 3 giugno 2022) di Andrea Pasini Il cuneo fiscale in Italia è il quinto più altro tra i Paesi Ocse. È quanto traspare dal rapporto "Taxing Wages" pubblicato la scorsa settimana che analizza la differenza tra il costo per il datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal dipendente. Il peso del fisco sul lavoro per il 2021 è stato del 46,5%, quasi dieci punti percentuali sopra la media Ocse. In Italia, infatti, il prelievo tra imposte sul reddito e contributi resta tra i più gravosi nel mondo industrializzato, soprattutto nel caso di lavoratori con figli. Io sono Andrea Pasini un imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e posso dire che la situazione non è delicata soltanto in ...

