Il centro si anima con le presentazioni di Animosi per la cultura - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 3 giugno 2022) Libri in piazza Battisti, nuovo appuntamento domani alle 19 con gli eventi organizzati dall'associazione Animosi per la cultura. Grazie alla collaborazione con il blog 'In punta di Penna' di Roberta ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Libri in piazza Battisti, nuovo appuntamento domani alle 19 con gli eventi organizzati dall'associazioneper la. Grazie alla collaborazione con il blog 'In punta di Penna' di Roberta ...

Advertising

Gianni33007 : @uominiedonne Quando c'è Daniela al centro chissà perché sono sempre gli altri, che pesantezza,speriamo che durante… - AutoEurope_IT : #Cagliari, città più popolosa della Sardegna, si sviluppa intorno alla collina di Castello, e il suo è uno scenario… - GruppoIndia : 'L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della… - keepvdriving : io mi strappo l'anima per harry è proprio il centro del mio cuore la mia metà la mia persona la mia stella la mia c… - RStripparo : @stefanoq17 @GassmanGassmann Eppure non c'è logica questo qui, quello al centro, ha 84 anni, perché fa tutto questo… -