Il bruttissimo infortunio di Zverev durante il match con Nadal al Roland Garros | VIDEO (Di venerdì 3 giugno 2022) Stava rispondendo a un potente dritto di mancino di Nadal al termine dell'ennesimo lunghissimo scambio della partita. E proprio in quel momento, dopo esser riuscito ancora una volta a mandare la pallina al di là della rete, Alexander Zverev è stato vittima di quello che sembra essere un gravissimo infortunio alla caviglia destra. Il tennista tedesco, infatti, ha puntato il suo piede a terra, con tutto il peso del suo corpo amplificato dallo slancio. Subito ha gridato e ha chiesto l'aiuto dei medici. No puede ser Zverev se rompe en plena batalla feroz con Nadal Sus gritos son escalofriantes…#RolandGarros pic.twitter.com/c7QyyqL39S — Eurosport.es (@Eurosport ES) June 3, 2022

