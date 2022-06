Il boom del biberon firmato

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Sono onorata di poter avere nella mia vita quest'anima gentile e non ci sono parole che possano descrivere il legame eterno che ci lega” ha commentato sui social la supermodella Karlie Kloss alla nascita di suo figlio Levi Joseph. Concentratevi sull’aggettivo “eterno”, perché la chiave di tutto è lì. L'arrivo di un bambino è una rivoluzione, una ri-nascita anche per i genitori: porta con sé progetti, sogni, investimenti affettivi ed economici, scelte razionali ed esagerazioni totali. Niente sarà più come prima. Ed è così in tutte le culture, in tutti i tempi. La nascita è un evento straordinario, forse il più straordinario, personale e pubblico: la prosecuzione del sé, la traccia che resterà, che si tratti di un erede al trono o di nuove braccia per il lavoro. Una festa della dimensione terrestre dell’esistenza che inizia con l'attesa e culmina con la nascita e che è sempre stata ...