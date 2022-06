Il Barcellona rivoluziona il calcio | ecco cosa cambia | anche la Serie A coinvolta?

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ilè pronto are ilha fatto il club spagnolo e perché potrebbe essere l’inizio di una nuova era. Uno dei club più importanti al mondo che, in questa stagione, ha vissuto il classico anno di ripartenza; ilnon ha disputato la sua miglior stagione ma, dopo i problemi societari e l’addio, pesantissimo, di Messi sembra aver trovato la strada per tornare ai vertici delspagnolo e tra le assolute protagoniste a livello internazionale. In questo mercato estivo la curiosità su come si rinforzeranno i blaugrana è tanta; nel frattempo, però, il club spagnolo è pronto are ilcon una clamorosa iniziativa. LaPressePer tre giorni il Camp Nou sarà affittabile per giocare a ...