Il 4 giugno è la “Giornata Nazionale dell’Ortopedia e della Traumatologia” (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La Società Scientifica degli Ortopedici e Traumatologi ha deciso di dedicare la sua seconda Giornata Nazionale del 4al miglioramento della comunicazione tra medico e paziente, nell’ambito del progetto “Primum non Tacere” Dopo la prima edizione dedicata al tema della resilienza e della ripartenza post pandemia che ha ricevuto l’alto patrocinio della Presidenza della Consiglio dei Ministri, l’edizione di quest’anno è patrocinata dal Ministero della Salute ed è dedicata a due iniziative: 1) il progetto Primum non tacere, finalizzato al miglioramento della comunicazione tra medico e paziente; 2) la rete promossa dalla SIOT in favore dei profughi ucraini. COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE “Siamo partiti dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La Società Scientifica degli Ortopedici e Traumatologi ha deciso di dedicare la sua secondadel 4al miglioramentocomunicazione tra medico e paziente, nell’ambito del progetto “Primum non Tacere” Dopo la prima edizione dedicata al temaresilienza eripartenza post pandemia che ha ricevuto l’alto patrocinioPresidenzaConsiglio dei Ministri, l’edizione di quest’anno è patrocinata dal MinisteroSalute ed è dedicata a due iniziative: 1) il progetto Primum non tacere, finalizzato al miglioramentocomunicazione tra medico e paziente; 2) la rete promossa dalla SIOT in favore dei profughi ucraini. COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE “Siamo partiti dalla ...

