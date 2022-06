Il 3 giugno è l’anniversario della morte di Johann Strauss, il re del valzer Sul bel Danubio Blu (Di venerdì 3 giugno 2022) Johann Strauss è stato un musicista e un compositore di valzer, tra i quali quelli che lo ha reso celebre, intitolato Sul Bel Danubio blu. Questo valzer è stato ispirato ad una poesia di Karl Isidor Beck, che nella sua ritmica ripeteva spesso “Per il bellissimo Danubio blu”. L’origine del valzer “Sul bel Danubio blu” Sul bel Danubio blu di Strauss è diventato uno dei simboli di Vienna, e proprio per questo viene suonato alla conclusione di ogni concerto di Capodanno. Strauss ha composto questo brano non come un solo valzer, ma come un insieme di cinque valzer legati tra loro. L’origine di quest’opera risale al luglio 1865, ma viene eseguito per la prima volta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)è stato un musicista e un compositore di, tra i quali quelli che lo ha reso celebre, intitolato Sul Belblu. Questoè stato ispirato ad una poesia di Karl Isidor Beck, che nella sua ritmica ripeteva spesso “Per il bellissimoblu”. L’origine del“Sul belblu” Sul belblu diè diventato uno dei simboli di Vienna, e proprio per questo viene suonato alla conclusione di ogni concerto di Capodanno.ha composto questo brano non come un solo, ma come un insieme di cinquelegati tra loro. L’origine di quest’opera risale al luglio 1865, ma viene eseguito per la prima volta ...

