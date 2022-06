Il 2 giugno in piazza ho visto le stesse facce che nel 2016 volevano rottamare la Costituzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) La mattina del 2ho portato mia figlia in, risuonavano le note della banda che celebrava la festa della Repubblica. Un brulicare di sindaci, assessori, politicanti in giro per la città a stringere mani, prodighi di sorrisi e pacche sulle spalle. Avvertivo qualcosa di familiare in quelle, in quelle espressioni sorridenti e fintamente amichevoli: un déjà vu nel loro modo di fare, in quell’avvicinarsi piacione ai cittadini prendendoli sottobraccio e chinando la testa a volerne raccogliere le confidenze, quasi fossero amici da tempo. Quel brigare ruffiano che saluta Tizio mentre con la coda dell’occhio fa un cenno a Caio e ammicca a Sempronio quasi a voler dire ‘sì, mi ricordo di te, eccomi, sarò presto lì’. Non eranonuove, dove le avevo già viste? Mentre cerco di recuperare il ricordo, spiego a ...