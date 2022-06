I soldati russi morti in Ucraina dall'inizio della guerra sono quasi 31 mila (Di venerdì 3 giugno 2022) Una carneficina: sono circa 30.950 i soldati russi uccisi in Ucraina nei primi 100 giorni dell'invasione russa: lo riporta l'esercito di Kiev su Twitter. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) Una carneficina:circa 30.950 iuccisi innei primi 100 giorni dell'invasione russa: lo riporta l'esercito di Kiev su Twitter. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite ...

Advertising

rulajebreal : “Siii stuprali ma mi raccomando usa i preservativi.” Anche le mogli dei soldati russi non considerano lo stupro un… - rulajebreal : Anche in questo gruppo i soldati russi raccontano divertiti ai loro amici in Russia che hanno stuprato delle ragazz… - repubblica : Tra i soldati del Donbass, dopo 100 giorni di guerra: 'Qui stiamo perdendo, i russi sono troppi' [dal nostro inviat… - ultimo1973 : @lanf64 Nin diamo tutte le colpe al figlio di pu**ana #Putin. Questi dettagli lui non li decide. I suoi soldati son… - herisson13 : Storie di soldati russi, che credevano di andare a fare 'Pasquetta' in Ucraina. Povera gente!! -