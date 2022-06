I migliori film da vedere su Netflix a giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Quali sono i film da vedere su Netflix questo mese? Uno dei più attesi è Spiderhead con Chris Hemsworth in una rara apparizione fuori dalle vesti di Thor e nel suo primo vero ruolo da cattivo. Diretto da Joseph Kosinski, il regista di quello che è già in assoluto il film dell'estate in sala (Top Gun: Maverick), Spiderhead è un thriller psicologico (non esente da una buona dose di umorismo nero) tratto da un racconto breve di George Saunders pubblicato sul New Yorker. La storia è quella di un carcere di nuova generazione in cui non esistono sbarre, ma un protocollo sperimentale alla ricerca di un mix di farmaci in grado di “rieducare” la mente, portando i detenuti a esprimere il loro sé migliore. Tutto molto bello sulla carta, ma un legame imprevisto tra due dei nuovi carcerati che hanno accettato di partecipare alla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Quali sono idasuquesto mese? Uno dei più attesi è Spiderhead con Chris Hemsworth in una rara apparizione fuori dalle vesti di Thor e nel suo primo vero ruolo da cattivo. Diretto da Joseph Kosinski, il regista di quello che è già in assoluto ildell'estate in sala (Top Gun: Maverick), Spiderhead è un thriller psicologico (non esente da una buona dose di umorismo nero) tratto da un racconto breve di George Saunders pubblicato sul New Yorker. La storia è quella di un carcere di nuova generazione in cui non esistono sbarre, ma un protocollo sperimentale alla ricerca di un mix di farmaci in grado di “rieducare” la mente, portando i detenuti a esprimere il loro sé migliore. Tutto molto bello sulla carta, ma un legame imprevisto tra due dei nuovi carcerati che hanno accettato di partecipare alla ...

Advertising

GianlucaOdinson : The Flash con Ezra Miller è uno dei migliori film DC finora? Warner Bros. ne è convinta - GianlucaOdinson : Netflix cambia strategia: in arrivo meno film, ma più grandi, costosi e migliori! - ValeDomenici : L'unico altro impegno che Nadal ha programmato quest'anno è la Laver Cup, dove giocherà in doppio con Federer, come… - itsmausebaer : ieri erano 33 anni dall’uscita di uno dei migliori film di sempre - ClaudiaOrgantin : RT @marioimprota11: Non c’è niente da fare, gli americani sono davvero i migliori nel fare film. Attraverso il cinema hanno convinto i nati… -