I funerali di Liliana De Curtis domenica a Napoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– IdiDe, la figlia di Totò, si terranno5 giugno alle ore 11 nella chiesa di via Vergini 45, a. Lo si apprende da fonti vicino alla famiglia. Il feretro arriverà direttamente da Roma e al termine della funzione religiosa la salma sarà portata al cimitero di Poggioreale dove si trova la cappella della famiglia De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Liliana De Curtis, nata a Roma il 10 maggio 1933, è stata registrata all'anagrafe con il lunghissimo nome Focas. De Curtis era nata a Roma il 10 maggio del 1933, figlia del principe Antonio de Curtis (1898-1967). Liliana avrebbe voluto fare l'attrice cinematografica, ma il principe Antonio de Curtis glielo impedì consentendole soltanto, quando era bambina.