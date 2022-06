I 25 anni della punizione perfetta, Roberto Carlos: «Doveva finire sulla luna, il vento riportò la palla in rete» (Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi compie 25 anni la “bomba intelligente”. Quello che molti esperti considerano il miglior calcio di punizione della storia. Questa: Roberto Carlos, 3 giugno 1997, Francia-Brasile al Gerland de Lyon. La Francia stava preparando la Coppa del Mondo che avrebbe organizzato (e vinto) un anno dopo. Erano trascorsi appena 20 minuti quando fu fischiato un fallo a favore del Brasile. Marca riassume quel colpo di balistica con un’infografica: 35 metri dalla porta, 18 passi di rincorsa, barriera a 9,15 metri, 138 km/h di velocità, 12 gradi di effetto con una rotazione impressa alla palla di 600 rpm. Ma è anche una questione di sensazioni, scrive il giornale spagnolo. Ne chiede conto direttamente ai protagonisti. “Ricordo quel gol come uno dei più importanti della mia carriera ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi compie 25la “bomba intelligente”. Quello che molti esperti considerano il miglior calcio distoria. Questa:, 3 giugno 1997, Francia-Brasile al Gerland de Lyon. La Francia stava preparando la Coppa del Mondo che avrebbe organizzato (e vinto) un anno dopo. Erano trascorsi appena 20 minuti quando fu fischiato un fallo a favore del Brasile. Marca riassume quel colpo di balistica con un’infografica: 35 metri dalla porta, 18 passi di rincorsa, barriera a 9,15 metri, 138 km/h di velocità, 12 gradi di effetto con una rotazione impressa alladi 600 rpm. Ma è anche una questione di sensazioni, scrive il giornale spagnolo. Ne chiede conto direttamente ai protagonisti. “Ricordo quel gol come uno dei più importantimia carriera ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - LauraPausini : Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro, una serata storica per noi, indimenticabile! Avete messo una donna… - GiovaQuez : Suslov: 'Il disordine mondiale è iniziato negli anni '90 con l'allargamento della Nato' Parsi: 'Non c'è stato nessu… - Elisa_DiIorio : @GabriDicarlo93 @RCarliseppe @alstef68 Ma perché deve diventare per forza un #Sarri Vs #Mourinho?! Non mi sembra ne… - clape87 : @ElTrenza93 Credo che il benessere percepito negli anni Ottanta/Novanta da chi in quegli anni si stava costruendo i… -