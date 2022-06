I 100 giorni di guerra visti dai generali italiani (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – A 100 giorni dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, tra offensiva, rivendicazioni e resistenza, alcuni dei più importanti generali italiani fanno un bilancio della situazione e delineano scenari più o meno concordi con la prospettiva di un lungo conflitto paventata dalla Nato. GEN. BERTOLINI: “guerra SIMMETRICA, RUSSIA CHIEDEVA SOLO RISPETTO ACCORDI MINSK” “Da un punto di vista tattico-operativo questa è una guerra simmetrica, tra eserciti, non come quelle che abbiamo visto negli ultimi decenni contro formazioni irregolari, contro i terroristi. E’ una guerra particolarmente cruenta, partita con una dichiarazione degli obiettivi che dovevano essere conseguiti da parte russa: l’autonomia del Donbass e la sovranità sulla Crimea, in linea con gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – A 100dall’inizio dellatra Ucraina e Russia, tra offensiva, rivendicazioni e resistenza, alcuni dei più importantifanno un bilancio della situazione e delineano scenari più o meno concordi con la prospettiva di un lungo conflitto paventata dalla Nato. GEN. BERTOLINI: “SIMMETRICA, RUSSIA CHIEDEVA SOLO RISPETTO ACCORDI MINSK” “Da un punto di vista tattico-operativo questa è unasimmetrica, tra eserciti, non come quelle che abbiamo visto negli ultimi decenni contro formazioni irregolari, contro i terroristi. E’ unaparticolarmente cruenta, partita con una dichiarazione degli obiettivi che dovevano essere conseguiti da parte russa: l’autonomia del Donbass e la sovranità sulla Crimea, in linea con gli ...

