"Ho preso Tommaso e l'ho lanciato dalla finestra, non so perché l'ho fatto" (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - "Ho preso Tommaso e l'ho lanciato dalla finestra, non so perché l'ho fatto, ho avuto un malore, una sorta di catalessi". Lo avrebbe detto la baby sitter di 32 anni carpigiana accusata di aver volontariamente fatto cadere dalla finestra del secondo piano dell'abitazione di Soliera, in provincia di Modena, il piccolo di 13 mesi tuttora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni gravi seppur in non immediato pericolo di vita. La donna ha scelto di fare dichiarazioni spontanee stamani davanti al giudice durante l'udienza di convalida che si è tenuta nel carcere di S.Anna. L'avvocata d'ufficio, Francesca Neri, non ha chiesto misure alternative al carcere. Per la 32enne potrebbe essere richiesta una ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - "Hoe l'ho, non so'ho, ho avuto un malore, una sorta di catalessi". Lo avrebbe detto la baby sitter di 32 anni carpigiana accusata di aver volontariamentecaderedel secondo piano dell'abitazione di Soliera, in provincia di Modena, il piccolo di 13 mesi tuttora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni gravi seppur in non immediato pericolo di vita. La donna ha scelto di fare dichiarazioni spontanee stamani davanti al giudice durante l'udienza di convalida che si è tenuta nel carcere di S.Anna. L'avvocata d'ufficio, Francesca Neri, non ha chiesto misure alternative al carcere. Per la 32enne potrebbe essere richiesta una ...

