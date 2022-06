Hellas Verona: per Casale non c’è soltanto la Lazio (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Verona spera nell’asta estiva per Nicolò Casale: la Lazio si era mossa in anticipo, ma anche Roma e Napoli si inseriscono nella corsa L’Hellas Verona si prepara per l’assalto delle big a Nicolò Casale. Negli scorsi giorni la Lazio aveva giocato d’anticipo proponendo dieci milioni ai veneti. Secondo quanto riporta il Corriere di Verona, sul difensore ci sono anche Napoli e Roma e i gialloblu nel frattempo fissano la richiesta a 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilspera nell’asta estiva per Nicolò: lasi era mossa in anticipo, ma anche Roma e Napoli si inseriscono nella corsa L’si prepara per l’assalto delle big a Nicolò. Negli scorsi giorni laaveva giocato d’anticipo proponendo dieci milioni ai veneti. Secondo quanto riporta il Corriere di, sul difensore ci sono anche Napoli e Roma e i gialloblu nel frattempo fissano la richiesta a 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

