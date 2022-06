Harry e Meghan: la folla applaude la coppia per il Giubileo di Platino. La famiglia reale si riunisce a St.Paul (Di venerdì 3 giugno 2022) Accoglienza calorosa per i duchi ribelli Harry e Meghan da vasti settori della folla che ha assistito agli arrivi delle personalità alla cattedrale di St Paul, nel cuore di Londra, per il rito ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Accoglienza calorosa per i duchi ribellida vasti settori dellache ha assistito agli arrivi delle personalità alla cattedrale di St, nel cuore di Londra, per il rito ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #giubileo di platino, oggi la famiglia reale alla messa a St. Paul: la Regina grande assente ma ci saranno Harry e Megh… - eleitaliana : Ma perché non lasciano mai in pace Harry e Meghan hanno scelto la libertà non hanno fatto del male nessuno - zazoomblog : Giubileo di Platino tornano Harry e Meghan: cosa è successo in chiesa? - #Giubileo #Platino #tornano #Harry - ParliamoDiNews : A St Paul's il rito senza la Regina. La folla applaude Harry e Meghan #paul's #rito #regina #folla… - FilippoGiov : RT @dariomazzocchi: Ho seguito parte della cerimonia e ho notato nell’ordine: 1) disinteresse della folla per il leader laburista Starmer;… -